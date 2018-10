Το «Study in Thessaloniki» στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση IEFT της Τουρκίας

Ως ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης αναγνωρίζει την υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή κοινότητά της η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεδομένης και της φοίτησης περισσοτέρων από 120.000 φοιτητών, με σημαντικό ποσοστό εξ αυτών να προέρχεται από το εξωτερικό.

Ο Δήμος σε συνεργασία με τα τέσσερα δημόσια πανεπιστήμια, με πολλά ιδιωτικά κολλέγια, καθώς και με τα ξενόγλωσσα σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς δημιούργησε την πρωτοβουλία «Σπούδασε στην Θεσσαλονίκη» («Study in Thessaloniki»).

Συγκεκριμένα, τo 2017 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ 18 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ η πρώτη αυτόνομη αποστολή του «Study in Thessaloniki» στο εξωτερικό πραγματοποιείται στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2018, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και με στόχο τη συμμετοχή στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση IEFT («International Education Fairs of Turkey»).

Η γειτονική Τουρκία αποτελεί μια δυναμική αγορά, με δεδομένο ότι κάθε χρόνο περίπου 100.000 νέοι επιλέγουν να μεταβούν σε άλλες χώρες και να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια. Είναι ενδεικτικό ότι για το 2017, η Τουρκία, η Κίνα και η Νότια Κορέα αναδείχθηκαν ως οι τρεις σημαντικότεροι και ελκυστικοί φοιτητικοί προορισμοί.

«Είμαστε χαρούμενοι που η πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα ανοίγει τα φτερά της και προβάλει την πόλη μας σε μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις της ευρύτερης περιοχής» τονίζει ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας και προσθέτει: «Επενδύουμε στην Θεσσαλονίκη ως έναν ιδανικό προορισμό σπουδών και επιθυμούμε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, δημιουργικά μυαλά που θα σπουδάσουν εδώ και θα ενισχύσουν εν δυνάμει με την παρουσία τους την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας».

Επισημαίνεται ότι στην Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση IEFT θα συμμετάσχουν με εκπροσώπους τους το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το The University of Sheffield International Faculty – CITY College, που είναι μέλη της δράσης «Study in Thessaloniki».