«Νότες της Κωνσταντινούπολης» στο 9ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (τρέιλερ)

Η τουρκική ταινία «Νότες της Κωνσταντινούπολης» (İstanbul Makamı) θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας – Ethnofest που επιστρέφει για 9η χρονιά στον κινηματογράφο AΣΤΟΡ από τις 21 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2018.

Η ταινία είναι ένας κινηματογραφικός αυτοσχεδιασμός με πέντε μουσικούς από το εξωτερικό, που ερωτεύονται τη μουσική Μακάμ (κλασική οθωμανική μουσική) και αποφασίζουν να ζήσουν στην Τουρκία, πιστεύοντας ότι η μουσική μαθαίνεται καλύτερα στη γη όπου γεννήθηκε. Ο καθένας τους κουβαλάει διαφορετικές ιστορίες, αλλά η επιθυμία να βρουν τα δικά τους μονοπάτια πέρα από τις υποχρεώσεις της «σύγχρονης ζωής» είναι το σημείο που ενώνει τους δρόμους τους. Κατασκευάζοντας τρία επίπεδα – μουσική, Κωνσταντινούπολη, και συνδυασμός των δύο στην κινηματογραφική πλατφόρμα – η ταινία είναι ένα σύγχρονο παραμύθι, ύμνος για την Κωνσταντινούπολη και την κλασική μουσική της. Μια ταινία για την επιμονή, την επιθυμία, την αναζήτηση του λόγου ύπαρξης (raison d’etre) του καθενός, τα ταξίδια, τους πολίτες του κόσμου, και τη δύναμη της μουσικής να κατανοεί τον Άλλο και να προσφέρει αυτοέκφραση στην αναζήτηση του πάθους. Αφηγείται μοναδικές ιστορίες για τα κοινά όνειρα που φοβόμαστε να αγγίξουμε και, έτσι, προσπαθεί να μας εμπνεύσει ώστε να απελευθερωθούμε.

Σκηνοθεσία: Özlem Sariyildiz, Yunus Emre Aydin.

Özlem Sariyildiz

Γεννήθηκε το 1978. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Βιομηχανικό Σχέδιο, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Μέσα και τις Πολιτισμικές Σπουδές στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής στην Τουρκία και ξεκίνησε το διδακτορικό της στο Γραφιστικό Σχέδιο στο Πανεπιστήμιο Bilkent. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών ξεκίνησε να ασχολείται με το βίντεο και το ντοκιμαντέρ και από τότε εξακολουθεί να αφηγείται ιστορίες. Στη φιλμογραφία της συμπεριλαμβάνονται οι ταινίες There and Back (2013), Damn the Dams (2012) και Water Salt Flour (2011).

Yunus Emre Aydin

Γεννήθηκε το 1982. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο τμήμα. Εργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος και παίζει ούτι. Οι Νότες της Κωνσταντινούπολης αποτελούν την πρώτη του ταινία.

«Νότες της Κωνσταντινούπολης» (İstanbul Makamı)

2016 – 70′

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου στις 14:30

9o Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας

21 έως 25 Νοεμβρίου

Κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ

Σταδίου 28 (είσοδος εντός στοάς Κοραή) (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

Τιμές εισιτηρίων: 2 ευρώ ανά προβολή, 5 ευρώ ημερήσιο εισιτήριο, 10 ευρώ περιορισμένος αριθμός καρτών διαρκείας για 10 προβολές.Η είσοδος στις προβολές του αφιερώματος «Άνθρωπος και Περιβάλλον» είναι δωρεάν. Είσοδος ελεύθερη για ΑΜΕΑ, ανέργους και φοιτητές στις προβολές και για όλους στις παράλληλες εκδηλώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας.

Διοργάνωση: ΑΜΚΕ Ανθρωπολογική Εταιρεία Αθηνών – Εthnofest, Υπο την Αιγίδα Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Με την υποστήριξη Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Ολλανδικο Ινστιτούτο Αθηνών, Εθνική Ασφαλιστική, Innovathens powered by Samsung – Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.