Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών σας προσκαλεί στη διεθνή ημερίδα με τίτλο From Brothers to Enemies: Young Turks and Ottoman Greeks (1908-1918).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10.00, στην Αίθουσα Α.Γ.Λεβέντη, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Κυδαθηναίων 11, Πλάκα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα (αρχείο pdf)