Cemal Reşit Rey Konser Salonu: Eleni Karaindrou-Film Music and Songs

Ünlü Yönetmen Theo Angelopoulos’un filmleri için yaptığı müzikler ve ortaya koyduğu eserlerle tüm Avrupa ve dünya’da hayranlıkla izlenen Eleni Karaindrou, 13 Nisan (20:00) akşamı Theo Angelopoulos filmlerinin müziklerinden oluşan repertuvarıyla, Şef Ender Sakpınar yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde sizlerle olacak.

Eleni Karaindrou, Helenic Müzik Konservatuvarında piyano ve müzik teorisi okudu ve Atina Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu. Sorbonne’da etnomüzikoloji ve Scuola Cantorum’da orkestrasyon okudu. 1975 yılından bu yana Yunanistan’dan ve başka ülkelerden ünlü yönetmenlerle çalışarak 19 film, 42 tiyatro oyunu, 15 tv ve radyo programı için, müzikler besteledi.

Sinema alanında 1983’den bu yana, ünlü yönetmen Theo Angelopoulos ile birlikte çalışan Karaindrou, “Voyage to Cythera” (Kitera’ya Yolculuk), “Landscape in the Mist” (Puslu Manzaralar), “The Suspended Step of the Stork” (Leyleğin Geciken Adımı), “Ulyses’Gaze” (Ulis’in Bakışı), ve Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye Ödülü”nü alan “Eternity and a Day” gibi filmlerin müziklerini bestelemiştir.

Eleni Karaindrou önemli Avrupa orkestralarıyla birlikte konserler vermiş ve pek çok müzik ödülüne layık görülmüştür. Bunların arasında beş kez kazandığı “Yunanistan Film Müziği Ödülü”,” Dimitris Mitropoulos Tiyatro Müzik Ödülü” ve İtalya’daki Europa Cinema tarafından verilen “En İyi Avrupalı Besteci” dalında “Uluslararası Fellini Ödülü” de bulunmaktadır.

Şef: Ender Sakpınar

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Darülbedayi Caddesi Harbiye, 80200 İstanbul

T. +90 212 232 98 30