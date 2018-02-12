ÇAĞDAŞ YUNAN EDEBİYATI SEMİNERLERİ -2 ”Yiannis Xanthoulis ve İstanbul”

KONU: Yiannis Xanthoulis adlı Yunan yazarın hayatı ve seçilecek bir eseri Yunanca olarak okunup, incelenecek ve seçilen eser üzerine makale okumaları yapılacaktır.

Kurs Hocası: Özlem Atay

Başlangıç Tarihi 16.02.2018

Bitiş Tarihi: 20. 04. 2018

Ders Gün ve Saatleri: Cuma 17.00-19.00

İletişim ve Kayıt: ozlemkardas147@hotmail.com

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü

BALKAR Ofisi (R Blok)

NOT: Derse katılım için orta seviyede Yunanca bilgisi gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlayan ve dönem sonunda yapılan sınavı geçen öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Balkar sertifikası almaya hak kazanacaktır. Seminerlerimiz, tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, aynı zamanda orta düzey Yunanca bilen tüm katılımcılara açık olup, katılım ücretsizdir.